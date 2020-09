Vida Urbana Três são denunciados pelo sequestro, tortura e morte de um vendedor de frutas em Araguaína Dois teriam participação direta no crime e o terceiro teria mentido para atrapalhar as investigações; o corpo da vítima havia sido encontrado enterrado em uma chácara

A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público (MPTO) contra três pessoas que estariam envolvidas no assassinato de um de vendedor de frutas em Araguaína. O crime ocorreu em 18 de julho quando e o corpo de Carlos Magno Alves Reis foi encontrado em uma cova rasa numa chácara próxima da cidade já no dia 27 do mesmo mês. Conforme o MPTO, um dos denunciados teve sua prisão temporária, de até 30 dias, convertida em pris...