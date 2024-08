Vida Urbana Três são condenados em Araguaína a mais de 72 anos de prisão pelo assassinato de jovem em 2018 De acordo com o Tribunal de Justiça, vítima foi morta a tiros no dia 3 de novembro de 2018, quando tinha 21 anos. Um ré foi absolvido pelos integrantes do Conselho de Sentença

Três réus no processo relacionado a morte de Eduardo dos Santos Silva, assassinado a tiros aos 21 anos, no dia 3 de novembro de 2018, acabaram condenados a mais de 72 anos, durante sessão do Tribunal do Júri de Araguaína, realizada pela 1ª Vara Criminal de Araguaína. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), nesta quinta-feira (22). Os jurado...