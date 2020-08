Vida Urbana Três professores são investigados por supostos assédios contra estudantes em escolas estaduais Determinações para investigações estão publicadas no Diário oficial e teriam ocorrido entre 2014 e 2019; também há outros dois educadores um veterinário investigados por outras condutas indevidas

Estão publicadas no Diário Oficial do Tocantins desta quinta-feira, 13, três portarias que determinam a abertura de investigações contra professores da rede básica de educação estadual por supostos assédios contra estudantes. As medidas da Controladoria-Geral do Estado estão com datas retroativas ao mês de janeiro e relatam supostos casos ocorridos entre 2014 e 201...