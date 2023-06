Um homem de 52 anos, um adolescente e uma criança morreram após a caminhonete em que estavam bater de frente com um caminhão na TO-262, em Pindorama, no sudeste do estado. O acidente ocorreu às 9h desta segunda-feira, 12.

Os ocupantes do caminhão ficaram feridos. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 34 anos, teve uma fratura no pé esquerdo. Sua companheira e seu filho de 2 anos, reclamava de fortes dores na coluna. As vítimas receberam atendimento médico e foram conduzidos até o hospital de Pindorama.

O condutor da caminhonete e o adolescente, ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros fez a retirada dos corpos. Outra criança de 7 anos, também morreu no local.

Os dois veículos ficaram destruídos com o impacto. O caminhão chegou a capotar, sair da pista e ir parar a 30 metros de distância do local da batida.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão carregado de calcário trafegava no sentido Pindorama e teria invadido a contramão e atingido a caminhonete de frente.

A perícia esteve no local. O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu os corpos para Porto Nacional.