Vida Urbana Três pessoas morrem após carro capotar e colidir com árvore na BR-153 em Wanderlândia Entre as vítimas mortas estão dois adultos e uma criança de 8 anos, também houve outras pessoas feridas

Três pessoas morreram e três ficaram feridas após um veículo capotar e colidir com uma árvore na beira da BR-153 próximo a Wanderlândia, Norte do Estado. O acidente ocorreu nesta terça-feira, 28, às 9h30, no km 115. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas que não resistiram ao acidente e morreram estão dois adultos e uma criança de 8 a...