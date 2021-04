Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-153 na tarde desta quarta-feira, 21, por volta das 14h30. Segundo relatou o G1 Tocantins, o carro em que elas estavam saiu da pista na altura do km 734, entre Figueirópolis e Alvorada, na região sul do Estado. O veículo acabou atingindo uma árvore e ficou com a frente completamente destruída.

Ainda segundo noticiou o site, nenhum dos ocupantes do carro teve lesões graves e todos estavam conscientes quando o socorro chegou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista afirmou que precisou fazer uma manobra brusca após o veículo que vinha na frente dele no mesmo sentido da rodovia rodar na pista. O outro carro não foi atingido e não há informações sobre o que teria causado a perda de controle da direção.

Também segundo o G1, os ocupantes do carro acidentado foram socorridos em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de urgência (Samu).

Eles foram levados ao Hospital Regional de Gurupi, também na região sul do estado. As placas do carro eram da cidade de Porangatu (GO).