Redação Jornal do Tocantins

Uma viatura do Núcleo de Operações com Cães (NOC), da Polícia Penal, bateu em outro veículo, um Fiat /Punto, de cor branca, no cruzamento da Avenida Joaquim Teotônio Segurado, próximo a Quadra 1.401 Sul, em Palmas, na tarde desta segunda-feira, 15.

Nas imagens registradas pelo JTo, mostram que com o impacto da batida, os veículos ficaram na contramão e parcialmente destruídos. O semáforo também ficou danificado.

A prefeitura de Palmas informou em nota que a pista está parcialmente interditada para retirar o poste que foi atingido na colisão e para a finalização da perícia.

Também informou que a causa provável do acidente “foi avanço de semáforo por parte do carro particular” e que as três pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Na viatura haviam dois policiais e o cão K9 Tyson. Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), todos os ocupantes “encontram-se em bom estado de saúde, e realizaram os procedimentos de rotina necessários”.

Os ocupantes da viatura tiveram ferimentos superficiais e foram levados ao hospital para realizar exames.

A Seciju informou que apura o ocorrido e “assegura que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir o cuidado e bem-estar tanto dos servidores envolvidos quanto do animal”.