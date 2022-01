Vida Urbana Três maiores cidades têm juntas mais de 1,1 mil casos suspeitos de dengue nos primeiros dias de 2022 Somente Palmas teve 915 notificações e Araguaína 179, além de estar com alta incidência de focos em residências

As três maiores cidades do Tocantins, Palmas, Araguaína e Gurupi, registraram mais de 1,1 mil casos suspeitos de dengue nos primeiros dias do ano. Os dados enviados pelas Secretarias Municipais de Saúde são referentes à primeira semana epidemiológica. Na Capital, o Monitoramento Semanal das Arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que na...