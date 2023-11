Duas lojas em Palmas e uma em Araguaína acabaram autuadas por publicidade enganosa e por não fixar preço dos produtos durante a venda. A autuação ocorreu no âmbito da “Operação de Olho no Preço da Black Friday”, realizada pela Superintendência do Procon Tocantins.

Segundo o órgão, uma loja de eletrodoméstico em Palmas vendia TV modelo TCL Google 43 polegadas e 4K por R$ 1.7 mil e informava que o preço anterior era de R$ 2.1 mil reais. O órgão afirma ter verificado que o produto era vendido por R$ 1.799,90 no início de novembro. Outra loja em Palmas acabou autuada por não exibir preços em mais de 30 produtos expostos.

A fiscalização também autuou uma loja de eletrodomésticos em Araguaína por aumentar em 20% o preço de um ventilar. Segundo o órgão, o produto, na versão de mesa da marca Mondial Ultra, de 30 CM, com 6 pás, custava R$ 99,90 no início do mês. No dia da Black Friday, o preço do produto tinha subido para R$ 119,90, segundo informações do Procon.

O monitoramento de preços ocorreu entre os dias 6, 7 e 8 de novembro com 1.602 produtos pesquisados. O Procon informou que houve intensificação do monitoramento e ações educativas neste ano.

De acordo com o Procon, a operação também alcançou as cidades de Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis, Guaraí, Colinas, Araguatins e Tocantinópolis. Em 2021, o órgão fez duas autuações. Ano passado, uma autuação e, neste ano, três.

“O objetivo dessa operação foi garantir que os valores dos produtos não seriam inflados dias antes das promoções e vendidos pelos preços normais como se estivessem com desconto”, explicou o diretor de Fiscalização do órgão, Magno Silva, por meio da assessoria.

Denúncia

Os consumidores podem denunciar por meio do Disque Procon 151 ou no Whats Denúncia 63 99216-6840. O site www.to.gov.br/procon também está disponível para formalizar a reclamação.