Vida Urbana Três jovens são presos em posto da BR-153 por suspeita de tráfico de drogas Veículo despertou a suspeita da PRF no km 248 da BR-153, no município de Colinas Do Tocantins

No final da tarde do último sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três jovens em um posto de combustível às margens da rodovia, no km 248 da BR-153, no município de Colinas Do Tocantins, pela suspeita de tráfico de drogas. Conforme a PRF, os policiais avistaram um veículo em péssimo estado de conservação e sem os equipamentos obrigatórios, e resolveram aborda...