Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu três homens de 21, 26 e 28 anos, por tráfico de drogas e um menor de 17 anos, com cerca de 2 quilos de maconhas, duas porções de cocaína e cerca de R$ 450 em espécies, na tarde de quarta-feira,3, região Centro-Oeste do estado, Paraíso do Tocantins.

Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam monitoramento em uma residência, logo após informações de que um homem, integrante de facção criminosa, receberia uma certa quantidade de drogas para a distribuição na cidade.

A Polícia Civil apreendeu um menor de 17 anos, quando ele chegou à residência monitorada para entregar drogas. Os três homens suspeitos foram presos quando chegaram no local.

Após a abordagem, os policiais encontraram e apreenderam na posse dos indivíduos de 21, 26 e 28 anos 2 kg de maconha, divididas para a entrega, duas porções de cocaína, pedras de crack e R$450 em dinheiro.

A Polícia Civil encaminhou os três suspeitos para a Unidade Penal Regional de Paraíso por tráficos de drogas e o menor apreendido por ato infracional análogo ao tráfico, logo em seguida liberado após a adoção dos procedimentos legais pertinentes.