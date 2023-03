Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos por tráficos de drogas com cerca de 2 quilos de cocaína, 3 quilos de maconha, uma balança de precisão e quatro aparelhos telefônicos na região norte da cidade de Porto Nacional, Tocantins, nesta terça-feira,28.

A PM realizava um patrulhamento, no setor Orla, da região de Luzimangues, quando reconheceu um dos suspeitos,em que um dos homens utilizava tornozeleira eletrônica , em um posto de gasolina, na rodovia TO 080.

O suspeito reconhecido pelos militares, é o mecânico Douglas Oliveira Lima, de 22 anos, que estava acompanhado por um segundo homem, o técnico em refrigeração, Johnatan Carvalho dos Santos, de 24 anos.

Segundo a PM, os agentes desconfiaram dos dois homens e realizaram uma abordagem, encontraram no bolso de Douglas Oliveira cerca de 125 gramas de macanha.

Douglas Oliveira afirmou que a droga encontrada no seu bolso era para uso pessoal, ambos suspeitos informaram aos agentes que estavam em posse de um veículo VW/ Polo de cor branca.

A PM revistou o veículo e encontraram mais dois tabletes e meio de substâncias de maconha.

Após os agentes realizarem as perguntas sobre a origem das drogas, Douglas de Oliveira confessou sobre o local de onde vinha as substâncias, na Quadra 1206 Sul, Alameda 41, na residência do empresário,Marcos Saney Neiva Araújo, de 23 anos.

A PM ao ir ao local, encontrou Marcos Saney, saindo da residência, os agentes realizaram a abordagem, encontrando no bolso de Marcos cerca de 23 gramas de cocaína.

A avó do suspeito Marcos, de 23 anos, estava no local na hora do ocorrido, e informou para os agentes militares onde o restante das drogas estavam escondidas.

A PM acompanhou a senhora até armário da cozinha onde estava, cerca de 2 quilos de cocaína, e 3 quilos de maconha.

Diante os fatos, Marcos Saney, confessou que apenas guardava as drogas, para uma outra pessoa, da cidade de Goiana, na região centro-oeste de Goiás, em que recebia, cerca de R$ 500 por mês, para manter as drogas guardadas.

A PM encontrou, ainda embalagens, uma balança de precisão, e um aparelho telefone, na residência de Marcos, e ainda em poder de Douglas Oliveira três aparelhos celulares.

Segundo os agentes militares, os suspeitos foram presos e levados até a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em flagrante por tráfico de drogas e associação de tráfico.