Três homens, de 23, 26 e um adolescente de 17 anos foram baleados no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas, na noite de domingo, 23.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem de 23 anos teve ferimentos na coxa esquerda, o adolescente de 17 anos um tiro no no peito esquerdo, um no peito direito e um no braço esquerdo, o outro homem, de 26 anos, nas costas.

Conforme o PM, ao chegarem no local do crime, as vítimas tinham sido encaminhadas a unidades de Pronto Atendimento(UPA sul) e ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

O homem de 23 anos foi levado para a UPA sul e os outros dois para o HGP, em estado grave.

No local do crime, os agentes encontraram cinco projéteis e 12 cápsulas de calibre 380 na rua, perfurações em veículos e portões dos moradores.

A PM não repassou qual seria a motivação para o crime, mas informou que nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia.