Na noite de terça-feira,9, na região sul da Capital, foram registradas três assassinatos por arma de fogo em menos de uma hora. As vítimas tinham 18, 20 e 24 anos e morreram no Jardim Vitória, setor Janaína e em Taquaralto respectivamente.

Segundo a Polícia Militar (PM), Vitor Gabriel Alves Saraiva dos Santos, de 18 anos, foi morto por volta das 20h27, na noite de ontem, por cerca de quatro disparos de arma de fogo, no Jardim Vitória.

A perícia esteve no local e informou à corporação que Vitor Gabriel foi alvejado por três disparos no ombro e um na região da cabeça, ainda foram localizadas nove cápsulas de 9 milímetros.

Segundo informações das testemunhas, uma outra vítima do sexo masculino também foi baleado na perna e fugiu do local.

O jovem de 20 anos, Kauan Fernandes Macedo, por volta das 21h09, foi assassinado durante assalto a mão armada em Taquaralto, na rua 3. Segundo a PM, a vítima estava caída na área da residência, com várias perfurações.

Em depoimento à polícia, testemunhas, vítimas do assalto, informaram que estavam sentados no interior da residência, quando dois homens armados entraram na casa e ordenaram que as abaixassem as cabeças e entregassem os aparelhos telefones.

Na saída dos autores, efetuaram os disparos contra Kauan Fernandes. Logo após os suspeitos fugiram em uma moto de cor vermelha semelhante ao modelo de uma Twister.

A perícia também esteve no local juntamente com a Polícia Civil para realizar os procedimentos cabíveis. Até o final do atendimento nenhum dos suspeitos foram localizados.

Já Matheus Victor Silva Veloso, de 24 anos, morreu por disparos de arma de fogo, foi morto no Setor Janaína, próximo ao residencial Carajás, por volta das 21h34, região sul da capital.

A Polícia Militar recebeu informações na noite de ontem, que um homem foi alvejado por um suspeito que estava em uma moto. Ao chegar ao local do crime, encontrou a vítima caída com duas perfurações nas costas e cabeça.

Conforme os agentes militares, a vítima trafegava pela rua em uma moto de cor cinza, quando dois suspeitos em uma outra motocicleta não identificada, efetuaram os disparos contra ele.

A perícia esteve no local para recolher a moto e o aparelho telefone da vítima, o Samu e o Instituto Médico Legal também estiveram no local do crime.