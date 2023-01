Vida Urbana Três foragidos da Justiça são presos nos primeiros dias de janeiro, afirma PM Terceira prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, de um homem com mandado de prisão por roubo na região sul de Palmas

De acordo com a Polícia Militar (PM), desde o dia 1º de janeiro deste ano, a polícia localizou três foragidos da Justiça. O terceiro foi localizado na manhã desta segunda-feira, 23, durante patrulhamento na rua das Cerejeiras, Setor Morada do Sol, região sul de Palmas. Após consulta da vida pregressa do suspeito, no sistema de informações, a polícia constatou mandad...