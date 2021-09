Vida Urbana Três das cinco mortes por Covid-19 registradas no TO são de moradores de Palmas Outras duas mortes ocorrem nas cidades de Alvorada e Araguacema

O Tocantins tem cinco mortes registradas por Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 20, que informa dados sobre a doença até às 23h59 deste domingo, 19. O Estado chega até o momento a 3.743 mortes pela enfermidade. De acordo com o documento, dos seis casos, três vítimas são de Palmas, sendo um homem de 50 anos sem comorbidades (óbito no dia...