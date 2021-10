Vida Urbana Três caminhões lotados com madeira irregular foram apreendidos no Tocantins neste fim de semana Um dos flagrantes ocorreu em Paraíso do Tocantins e os outros 2 em Palmeiras do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na sexta-feira, 2, cerca de 95 metros cúbicos de madeira ilegal. A carga estava distribuída em três caminhões flagrantes realizando o transporte irregular. Na ocorrência registrada em Paraíso do Tocantins, o condutor do veículo apresentou nota fiscal e documentos ambientais compatíveis com o tipo de madeir...