Vida Urbana Três cães são resgatados dentro de quintal de casa abandonada Crime de maus-tratos foi registrado em Araguaína. Polícia Militar esteve na casa e animais vivos foram resgatados.

Três cães foram resgatados de uma casa localizada em Araguaína, no norte do estado, após denúncias de maus-tratos. Um quarto animal que estava no quintal da casa havia morrido. O resgate dos cães aconteceu na tarde esta terça-feira (13). Por volta das 14h, a Polícia Militar (PM) foi chamada para ir até a residência, que fica Setor Noroeste. O representante de uma...