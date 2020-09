Vida Urbana Três acidentes deixam três mortos e feridos em rodovias tocantinenses neste domingo Em Araguaína, uma mulher morreu e sua filha ficou gravemente ferida após a moto pegar fogo durante uma colisão; em Paraíso, duas mulheres morreram durante um capotamento; e em Barrolândia um caminhão pegou fogo

Três acidentes registrados neste domingo, 27, em rodovias estaduais e federais deixam três mortos e três feridos gravemente. Também houve outras pessoas com ferimentos leves. Os registros ocorreram em Araguaína, Paraíso do Tocantins e Colinas do Tocantins. Já em Barrolândia, um caminhão pegou fogo e teve parte da carga danificada. No acidente regist...