Redação Jornal do Tocantins

O torneiro Paulo Francisco da Silva, de 42 anos, morreu durante o trabalho em uma oficina torneadora na Rua Aquarela Musical, no setor Parque dos Sonhos Dourados, em Araguaína, na manhã desta quinta-feira, 22.

De acordo com o registro policial, Paulo sofreu choque durante o seu trabalho, ao manipular a fiação sem desligar a rede de energia.

O torneiro estava na companhia de colegas de trabalho e do patrão no momento do acidente, segundo declarou o irmão.

De acordo com o pintor, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, mas o irmão morreu ainda na oficina. Depois o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência está registrada pelo irmão na 29ª Delegacia de Polícia Civil de Araguaína.