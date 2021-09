Vida Urbana #TOnoEnem inscreve para o primeiro aulão preparatório presencial nas Diretorias Regionais Aulas acontecem neste sábado, 18

Estão abertas as inscrições para os estudantes da Rede Estadual de Ensino no primeiro Aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ofertado pelo programa #TOnoEnem de 2021. A atividade acontecerá no sábado, 18, presencialmente nas em escolas das Diretorias Regionais de Educação, Juventude e Esportes (DREs) será realizado um aulão, com ex...