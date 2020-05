Vida Urbana #TOnoEnem 2020 versão TO de casa inscreve estudantes da rede estadual até sexta-feira Inscrições são online no site da Seduc e inscritos devem optar por condições da realização das atividades: digital ou impressa

Segue até a sexta-feira, 15, o prazo de inscrições para o Programa #TOnoEnem 2020, que neste ano, tem a versão TO de casa No ENEM. A iniciativa do Governo do Tocantins pretende atender os 36.673 estudantes matriculados na 2ª e na 3ª série do ensino médio da rede estadual de ensino. A campanha da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) disponibilizará a...