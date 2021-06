Vida Urbana Todos os atendimentos públicos presenciais de Palmas serão retomados nesta quarta-feira Prefeitura determina que todos os servidores deverão cumprir o expediente oficial das 13 às 19 horas

A partir desta quarta-feira, 9, todas as secretarias e órgãos que compõem a estrutura da Prefeitura de Palmas voltarão a atender presencialmente, por meio de agendamento. Com isso, fica restabelecido o retorno presencial de todos os servidores durante o expediente oficial, das 13 às 19 horas. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 7...