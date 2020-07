Vida Urbana Toda semana, professora percorre 80 km para dar aula a deficiente auditivo no Espírito Santo Joyce Barcelos Barbosa leciona português, matemática e tudo mais que Edilson Gomes Monteiro, de 15 anos, precisa aprender em Libras no 1º ano do Ensino Médio

É debaixo de um pé de manga, sentada numa tábua de madeira, num terreno de areia batida, que a professora Joyce Barcelos Barbosa, 34, leciona português, matemática e tudo mais que Edilson Gomes Monteiro, 15, precisa aprender em Libras no 1º ano do Ensino Médio. A cena se repete semanalmente num sítio de Bananal do Sul, arredado distrito da cidade de Linhares, a 145 k...