Vida Urbana Tocantins vivencia transição do período chuvoso e se aproxima da estiagem Segundo o Meteorologista da Unitins, José Luiz Cabral, a expectativa é de um período de transição chuvoso em razão da atuação do fenômeno meteorológico La Nina que está intenso e provoca alterações na atmosfera

O clima chuvoso vem fazendo parte da rotina dos tocantinenses nos últimos meses. De acordo com o meteorologista José Luiz Cabral, inicialmente os grandes volumes de chuvas estão associados a um evento climático natural conhecido como La Ninã. “É um fenômeno que atua nas águas equatoriais do Oceano Pacifico e interfere diretamente no regime pluviométrico do Brasil.Quanto a...