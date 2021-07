Vida Urbana Tocantins vacina 1,3 mil custodiados em pelo menos 20 unidades penais do Estado Integra Saúde mostra que são 1.379 pessoas privadas de liberdade e 1.099 servidores do Sistema Penal que já receberam a D1; Seciju disse que dos 30 presídios, 20 já receberam ações e outros dez devem ser atendidos nos próximos dias; CNJ divulga novo relatório, mas Tocantins está entre os estados que não tinham enviado dados

O Tocantins já vacinou com a primeira dose contra a Covid-19 1.379 pessoas privadas de liberdade detidas em pelo menos 20 unidades penais do Estado. Esse número de vacinados é o atualizado nesta quarta-feira, 14, no Portal do Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que também mostra que são 1.099 servidores do Sistema de Privação de Liberdade vacinados c...