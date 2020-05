Com 99 novos casos confirmados pelo 60º Boletim Epidemiológico da Covid-19, o Tocantins ultrapassou a marca de mil casos contabilizando 1.029 diagnósticos para a doença em 53 municípios. Desse total, 832 são pacientes ativos, ou seja, os doentes que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. O número representa em porcentagem 80,8% dos dados da Secretaria Estadual de Saúde.

Araguaína continua sendo a cidade com o maior número de casos sendo 434 (42,1%) e, com os dados dessa quinta-feira, 14, passou a ser também a primeira em número de mortes, com cinco óbitos por Covid-19. Depois está Palmas com 211 (20%), Gurupi com 43 (4,1%), Cariri do Tocantins com 37 (3,5%), Nova Olinda com 32 (3,1%), já Paraíso do Tocantins tem 27 (2,6%) testados positivos, São Miguel do Tocantins tem 25 (2,4%) , Axixá do Tocantins tem 23 (1,5%), e Tocantinópolis tem 19 (1,8%).

Dos novos casos confirmados nesta quinta-feira, 14, são 44 em Araguaína e 15 em Palmas. Além de Araguatins (1), Arapoema (1), Augustinópolis (1), Aurora do Tocantins (1), Barrolândia (1), Cariri do Tocantins (1), Caseara (1), Darcinópolis (2), Dueré (1), Goiatins (1), Guaraí (2), Gurupi (4), Itaguatins (4), Maurilândia do Tocantins (6), Nova Olinda (04), Paraíso do Tocantins (2), Ponte Alta do Tocantins (1), Tocantinópolis (2), Wanderlândia (1) e Xambioá (3).

Óbitos e Recuperados

Conforme o Boletim, mais duas pessoas morreram após contrair a Covid-19, sendo dois homens, um de 48 anos e outro de 64 anos, ambos residentes de Araguaína e estavam internados no Hospital Dom Orione (HDO). A SES não informou se o paciente de 48 anos tinha algum problema de saúde, já o paciente de 64 era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. O número chega a 23 óbitos pela doença nesses cerca de dois meses de epidemia no Estado.

Já o número de pacientes recuperados aumentou e, até está quinta-feira, eram 174 pessoas que estavam curadas. Segundo a SES são 59 em Palmas, 84 em Araguaína, além de dez em São Miguel, seis em Gurupi, cinco em Couto Magalhães, cinco em Paraíso do Tocantins, dois em Colinas do Tocantins, um em Porto Nacional, um em Tocantinópolis e um em Cariri.

No que se refere aos casos confirmados no Tocantins, mas que são de pessoas residentes de outro Estado, o Boletim desta quinta-feira informou que 11 casos tiveram resultado positivo para a infecção que serão contabilizados nas estatísticas de São Paulo, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás.

Os dados do Boletim são consolidados com resultados dos exames realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) e das notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia, e estão disponíveis em uma plataforma da SES para serem acompanhados. Acesse aqui.