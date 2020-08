Neste domingo, 30, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 725 novos registros da doença, o Estado chegou a 50.373 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 168 dias de pandemia. O boletim epidemiológico também aponta que mais seis pessoas morreram por complicações da doença e o número de óbitos chegou a 664.

Com registro da Covid-19 em todas as cidades tocantinenses, são 32.134 pacientes recuperados e 17.575 ativos, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. De acordo com o boletim, são 290 pessoas internadas com a doença. Palmas é a cidade com o maior número de infectados, 12.390. Araguaína é a segunda com 12.120.

Óbitos

O boletim deste domingo trouxe o detalhamento de mais seis óbitos por conta da doença. Duas das vítimas eram de Palmas, uma de Paraíso do Tocantins, uma de Gurupi, uma de Santa Fé de Araguaia e outro de Araguaína. As cidades com maiores registros de casos, também são as que têm mais óbitos. Araguaína tem 148 mortes e Palmas 90, segundo o boletim da SES.



1. Mulher de 74 anos, residente de Paraíso do Tocantins. Comorbidade: hipertensão e diabetes. Óbito dia 28/08/2020 no Hospital Geral de Palmas.

2. Mulher de 21 anos, residente de Palmas. Óbito dia 28/08/2020 no Hospital Santa Tereza.

3. Homem de 42 anos, residente de Gurupi. Comorbidade: hipertensão. Óbito dia 28/08/2020 no Hospital Regional de Gurupi.

4. Homem de 85 anos, residente de Palmas. Óbito em 29/08/2020 no Hospital Santa Tereza.

5. Homem de 90 anos, residente de Araguaína. Comorbidade: hipertensão. Óbito dia 25/08/2020 na UPA Araguaína.

6. Homem de 52 anos, residente de Santa Fé. Óbito dia 29/08/2020 no Hospital Dom Orione