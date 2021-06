Com mais 11 confirmações de óbitos causados pelas complicações da Covid-19, o Tocantins ultrapassou as 3 mil mortes, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) deste sábado, 12. Ao todo, são 3.009 falecimentos registrados desde o início da pandemia em março do ano passado.

Ainda neste sábado, a Saúde Estadual confirmou mais 899 novos casos de pessoas infectadas pela Covid-19, sendo que somente nas últimas 24 horas foram 89 registros. O restante é de exames coletados em dias anteriores. Desses casos, são 756 detectados por RT-PCR, 24 por sorologia e 119 por teste rápido.

Com esses novos diagnósticos positivos, o Estado soma 187.382 casos de infectados no período e também contabiliza 559.042 pessoas notificadas com suspeita da doença. Dos confirmados, 167.791 pacientes já estão recuperados e outros 16.582 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, por estarem com a doença ativa.

Mortes

Veja as informações divulgadas pelas SES sobre as mortes confirmadas nesta data: