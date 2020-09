Em um pouco mais de seis meses de pandemia, o Tocantins ultrapassa os 60 mil diagnósticos positivos para a Covid-19. Esse acumulado soma os 813 óbitos em decorrência de complicações da doença no período e os casos curados e ativos.

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que atualmente são 17.413 infectados em isolamento domiciliar ou hospitalar e os demais 41.809 são pacientes já recuperados. Apesar do alto número de curados, o Estado ainda tem um quantitativo grande de doentes, sendo que 285 estão internados em unidades hospitalares, públicas e privadas.

Novos registros

Conforme a SES ainda, o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 14, contabiliza 315 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, 44 são de registros confirmados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados no final de semana.

Além disso, o Boletim da SES dessa data confirma oito novas mortes pela doença, com quatro ocorridas no domingo, 13, e as demais de dias anteriores, mas que só foram confirmadas na data. Veja detalhes desses óbitos disponibilizado pela Saúde Estadual: