Vida Urbana Tocantins terá 947 vagas para vestibulares 2021/1 via Sisu pela UFT; Unitins e IFTO não terão oferta A UFT já divulgou o edital com informações sobre o processo seletivo e as inscrições serão em abril; nacionalmente serão 209.190 vagas em 110 instituições públicas

O Tocantins oferta 947 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o semestre letivo de 2021/1, que terá inscrições em abril. Esse número de vagas corresponde apenas da oferta da Universidade Federal do Tocantins já que a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) não participaram desse processo seletivo. As vagas ...