Vida Urbana Tocantins tem somente quatro vagas de UTI-Covid disponíveis nos hospitais públicos Únicas vagas são: 2 no Hospital Geral de Palmas (HGP); 1 no Hospital Regional de Augustinópolis; e 1 no Instituto Sinai, de Araguaína

O Tocantins, segundo dados do portal Integra Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES), tem apenas dois leitos de UTI-Covid para adultos disponíveis na rede pública de saúde do Tocantins nesta quarta-feira, 10. As únicas vagas são: 2 no Hospital Geral de Palmas (HGP); 1 no Hospital Regional de Augustinópolis; e 1 no Instituto Sinai, de Araguaína. A última atualização f...