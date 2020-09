Vida Urbana Tocantins tem redução de 50% no número de incêndios em Unidades de Conservação, diz Naturatins Instituto Natureza mantém operação de combate, monitoramento e controle aos incêndios nas unidades de conservação

Por anualmente esse período do ano ser marcado pelas queimadas e incêndios florestais, as operações de combate continuam em todo o Estado. Devido esse trabalho, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) afirma que houve uma redução em 50% nos incêndios ocorridos em unidades de conservação, comparando com anos anteriores. Nesta quarta-feira, 30, o ...