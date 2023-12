O Tocantins registrou 18 assassinatos de 1º de setembro até esta quarta-feira, 20, enquanto que no semestre anterior foram 90, ou seja, uma queda de 80% no número de homicídios em todo o estado. Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa sobre o balanço da ‘Operação Paz’, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Palmas.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Wlademir Mota Oliveira, ressaltou a importância da operação. “Sabemos que a população ao longo deste ano, especialmente no mês de maio, teve alguns problemas, especialmente nos homicídios, e essa operação em que foi alinhada junto ao Ministério da Justiça trouxe grandes resultados e a gente sente nas ruas essas ações”.

O delegado-geral da Polícia Civil Claudemir Luiz Ferreira ressaltou que no segundo semestre, a Polícia Civil conseguiu concluir 441 inquéritos.

“Nós fizemos uma distribuição entre as equipes que foram designadas pela ‘Operação Paz’ e distribuímos mais mil inquéritos policiais e obtivemos como resultado a conclusão de 441 inquéritos até o momento e, deste total, identificamos que mais de 150 foi de autoria definida, isso estamos falando de homicídios que são investigações complexas e que demandam muito tempo e empenho da Polícia Civil”.

Também estiveram presentes na coletiva o coronel da Polícia Militar Francinaldo Machado Bó e a tenente-coronel Cristina Rodrigues.

Balanço da Operação Paz

Segundo informações da Polícia Militar, os municípios atendidos pela Operação Paz pelos agentes são Palmas, Araguaína, Colinas, Gurupi, Miracema, Paraíso e Porto Nacional.

Policiais Movimentados

Setembro: 123

Outubro: 144

Novembro: 146

Dezembro: 162

Veículos abordados: 14.438

Pessoas abordadas: 25.613

Suspeitos conduzidos: 715

Mandados analisados e difundidos: 512

Operações integradas pelo serviço de inteligência: 262

Pessoas presas – cumprimento de mandados: 72

Diligências mandados de prisão: 230

Barreiras: 364

Armas apreendidas: 63 armas de fogo, 562 munições e 38 armas brancas

Drogas apreendidas: aproximadamente 40 kg

Fazem parte da Operação a Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização de ações de inteligência, investigação, repressão e prevenção da ocorrência de mortes violentas intencionais, com o objetivo de diminuir os índices.