O Tocantins teve uma queda de 6,53% no índice de isolamento social entre os dias 4 e 9 deste mês e é o segundo Estado do país com o menor percentual do País. Até o último dia 4, o Tocantins estava em última posição no quesito, com 47,5%. No dia 9, data da última análise, o Estado está com apenas 40,97%. Ou seja, a cada dez pessoas, apenas pouco mais de quatro estão isoladas (4,9). O Tocantins fica a frente apenas no Estado do Mato Grosso do Sul, que está com 39,55% no índice.

Os outros estados que menos cumprem o isolamento social são Mato Grosso (41,16%), Roraima (43,13%) e Rondônia (43,77%). Já os estados que registraram os maiores índices de isolamento são Goiás (54,17%), Distrito Federal (53,10%), Ceará (52,8%), Piauí (52,6%) e Pernambuco (51,5). A média nacional é de 47,6%, número 6,3% menor que a média de 6,3%, divulgada na semana passada.

Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Poder 360 é da Inloco – uma empresa de Recife (PE). A empresa tem promovido a doação de tecnologias para ajudar no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e elaborou um software que consegue mapear o comportamento das pessoas por meio de sinais de dispositivos de rede sem fio conectado a celulares. Por meio dele, as autoridades podem direcionar recursos de saúde, segurança e comunicação.