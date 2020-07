Mais uma vez o Tocantins contabilizou quase 500 novos casos confirmados de Covid-19 somente em 24 horas, conforme o Boletim Epidemiológico. Esse número somasse aos pacientes ainda ativos e o resultado é 6.564 pessoas em isolamento domiciliar ou hospitalar devido ao diagnóstico da doença atualmente, sendo que nesta quarta-feira, 22, 222 pacientes internados em leitos de hospitais tocantinenses. O Tocantins tem ao todo 18.850 casos registrados em 129 dias de pandemia.

No que se refere aos pacientes curados são 11.971 recuperados, conforme os números da Secretaria Estadual da Saúde (SES), entretanto não há detalhes sobre idade, sexo ou cidade de residências dessas pessoas livres do vírus. Ao todo, são 133 municípios que já tiveram registros ou tem casos ativos de Covid-19, ficando fora da lista somente Combinado, Lavandeira, Mateiros, Monte Santo do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins e São Félix do Tocantins.

Ainda conforme o Boletim da SES, até esta quarta as cinco cidades com mais casos são Araguaína (5.751), Palmas (3.890), Porto Nacional (763), Gurupi (678) e Xambioá (501).

Mortes

O Estado também já registrou nesses 129 dias de pandemia da Covid-19 315 pacientes que morreram devido as complicações causadas pela doença. Esses casos ocorreram em pessoas residentes de 70 municípios tocantinenses, sendo que a letalidade no Estado está em 1,67%.

Conforme o Boletim da SES, nas últimas 24 horas foram sete novos óbitos confirmados para a doença. Confira:

Mulher de 62 anos, residente de Araguaçu, faleceu no Hospital Regional da cidade. Homem de 85 anos, residente de Silvanópolis com cardiopatia crônica, faleceu no Hospital Regional de Porto Nacional. Mulher de 73 anos, residente de Presidente Kennedy, faleceu no Hospital Osvaldo Cruz em Palmas. Mulher de 74 anos, residente de Esperantina, com hipertensão faleceu no Hospital Regional Augustinópolis. Homem de 34 anos, residente de Paraíso eo Tocantins, com insuficiência renal aguda, faleceu no Hospital Santa Tereza em Palmas. Homem de 93 anos, residente em Araguaína, com hipertensão, faleceu no Hospital Dom Orione. Mulher de 68 anos, residente em Araguaína, com hipertensão e diabetes, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Novos casos

Já dos novos diagnósticos positivos para a Covid-19, nesta quarta são 496 registros confirmados por três tiros de exames: RT-PCR (163), sorologia (33) e testes rápidos (300).

Os novos casos são de Palmas (154), Gurupi (64), Araguaína (44), Dianópolis (21), Porto Nacional (21), Guaraí (12), Miracema do Tocantins (10), Pau D'Arco (10), Sampaio (10), Alvorada (9), Esperantina (9), Tocantínia (8), Goiatins (7), Nazaré (7), Palmeiras do Tocantins (7), Xambioá (7), Bom Jesus do Tocantins (6), Pedro Afonso (6), Araguanã (5), Babaçulândia (5), Miranorte (5), Araguaçu (4), Lagoa do Tocantins (4), Paraíso do Tocantins (4), Santa Tereza do Tocantins (4), Aguiarnópolis (3), Almas (3), São Miguel do Tocantins (3), Tocantinópolis (3), Abreulândia (2) Ananás (2), Barra do Ouro (2), Barrolândia (2), Buriti do Tocantins (2), Cariri do Tocantins (2), Carrasco Bonito (2), Chapada da Natividade (2), Conceição do Tocantins (2), Divinópolis do Tocantins (2), Formoso do Araguaia (2), Palmeirante (2), Araguacema (1), Araguatins (1), Arapoema (1), Augustinópolis (1), Colmeia (1), Darcinópolis (1), Maurilândia do Tocantins (1), Paranã (1), Piraquê (1), Praia Norte (1), Presidente Kennedy (1), Rio dos Bois (1), Rio Sono (1), Santa Terezinha do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1) e Talismã (1).