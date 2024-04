Vida Urbana Tocantins tem previsão de chuvas para o fim de semana com ventos de até 60 km/h, diz meteorologista Inmet também emitiu alerta de perigo potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia

A previsão meteorológica para este fim de semana no Tocantins indica um período de chuvas intensas, descargas atmosféricas e rajadas de vento que podem chegar a 60km/h. As informações são do Grupo Storm, responsável pelo monitoramento e previsão de eventos climáticos na região em parceria com a Energisa Tocantins, distribuidora de energia elétrica no estado. De ...