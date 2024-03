Vida Urbana Tocantins tem previsão de chuvas intensas para o fim de semana Alerta laranja cobre quase todo o estado, com exceção da região leste. Chuvas e trovoadas estão previstas até as 10h de segunda-feira (18)

O Tocantins segue sob alerta de chuvas intensas pelo menos até esta segunda-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados até 100 milímetros de chuva e ventos intensos nas próximas horas. Um alerta ativo tem nível laranja e vale para quase todo o estado, com exceção de parte da região leste. A tendência é de que as condições para c...