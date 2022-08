Vida Urbana Tocantins tem pelo menos 65 médicos ativos em 42 municípios pelo programa Mais Médicos Distrito Sanitário Especial Indígena soma 7 médicos ativos enquanto Palmas possui 5 profissionais pelo programa e Gurupi, Colinas e Paraíso 3 médicos cada

Um levantamento realizado pelo JTo nesta quarta-feira, 10, no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), Mais Médicos, do Governo Federal, aponta pelo menos 65 médicos ativos em 42 municípios do Tocantins pelo programa. Ainda conforme o levantamento, deste total, há 7 profissionais ativos no Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins. Palmas...