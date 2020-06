A Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste sábado, 20, no Tocantins. Com 250 novas confirmações, o Estado chega aos 8.203 casos da doença. Em 20 de maio, ou seja, há um mês, em seu 66º boletim, a SES trazia 1.809 pessoas infectadas pelo vírus. São mais seis mil registros em um período de 30 dias.

No último sábado, 13, o Tocantins tinha registrado130 óbitos, em decorrência da Covid-19. Neste sábado, uma semana depois, o número chegou a 167. Em 24 horas foram confirmadas 8 novas mortes, sendo: um homem de 85 anos (Palmas), faleceu no dia 19 de junho no HGP; um mulher de 74 anos, (Aguiarnópolis), faleceu no dia 18 de junho no Hospital Regional de Araguaína; um homem de 83 anos, (Araguanã), faleceu no dia 19 de junho no Hospital Regional de Guaraí; um homem de 23 anos, residente de (Araguaína), faleceu no dia 18 de junho no Hospital Regional de Araguaína; um homem de 92 anos, (Araguaína), faleceu no dia 18 de junho na Unidade de Pronto Atendimento da cidade; um homem de 60 anos, (Araguaína), faleceu no dia 19 de junho na Unidade de Pronto Atendimento da cidade; um homem de 67 anos, (Araguaína), faleceu no dia 19 de junho no HGP; um Mulher de 77 anos, (Araguaína), faleceu no dia 18 de junho no Hospital Regional da cidade.

As cidades tocantinenses com os maiores números de mortes são: Araguaína (49), Araguatins (16), Palmas (13); Nova Olinda (7) e Paraíso do Tocantins (7).

Novos registros

Segundo a SES, os novos casos da doença divulgados neste sábado foram em: Palmas (77), Araguaína (66), Augustinópolis (15), Araguatins (12), Colinas do Tocantins (09), Formoso do Araguaia (08), Porto Nacional (07), Esperantina (06), Tocantinópolis (05), Xambioá (05), Gurupi (04), Nova Olinda (04), Sítio Novo do Tocantins (04), Aguiarnópolis (03), Palmeirante (03), Oliveira de Fátima (02), Sampaio (02), Wanderlândia (02), Aragominas (01), Araguacema (01), Arapoema (01), Arraias (01), Aurora do Tocantins (01), Carrasco Bonito (01), Couto Magalhães (01), Dois Irmãos do Tocantins (01), Filadélfia (01), Goiatins (01), Marianópolis do Tocantins (01), Nazaré (01), Praia Norte (01), Riachinho (01), Santa Terezinha do Tocantins (01) e São Miguel do Tocantins (01).

Dos 108 municípios tocantinenses com casos de Covid-19, Araguaína segue sendo a cidade com o maior de pessoas que já foram infectadas pela doença, são 3.165. Palmas chegou a 1.262 e Xambioá tem 383. Do total de casos no Estado, 5.050 pacientes já estão recuperados e outros 2.986 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.