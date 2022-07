Vida Urbana Tocantins tem o maior número de apreensões de drogas na região norte Ações ocorreram de 27 de junho a 6 de julho durante a Operação Narco

Durante a Operação Narco, ocorrida em todas as regiões do Brasil, de 27 de junho a 6 de julho, a região norte teve menos apreensões, 187,04 kg. Mas, o Tocantins é o estado com maior apreensão de drogas: 69,7kg. Destes, 63 kg de maconha, 6,5 kg de crack e 0,02 de cocaína. Em toda a região norte não houve registro de apreensão de ecstasy ou outros entorpecentes, soment...