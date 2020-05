Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

A última atualização dos dados do Ministério da Saúde, às 19 horas de sexta-feira, 22, mostra que o Tocantins é o que detém o menor número de casos e de óbitos por Covid-19, da região norte, que tem o Amazonas como o mais afetado pela doença. O desempenho se repete na taxa por incidência e de mortalidade a cada grupo de 100 mil habitantes.

A taxa de incidência por 100 mil habitantes é de 140,2 ao passo que o mais próximo, Rondônia, é de 156,1 infectados a cada 100 mil pessoas. No Amazonas, a taxa é de 652,4 pessoas em cada grupo.

Na taxa de mortalidade, o Amazonas tem índice de 4,3 mortes a cada grupo de 100 mil e lidera a quantidade absoluta de mortes (1.1669). O Tocantins tem índice de 3,1 mortes a cada 100 mil pessoas, quase a metade do segundo no ranking, Rondônia, com 6 mortes a cada 100 mil.

A nova atualização do Ministério da Saúde será na noite deste sábado, 23.