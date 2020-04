No 31° boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira, 14, o Tocantins possui uma nova notificação de infecção pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. A paciente é uma mulher de 23 anos, que teve contato com uma pessoa infectada, ou seja, seu caso se trata de uma transmissão local da doença.

Com essa nova confirmação, o Tocantins passaria a ter 27 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Entretanto, a Prefeitura de Tocantinópolis informou, logo após a divulgação do boletim da SES, que há o primeiro registro de paciente com a doença no município, localizado a 517 km de Palmas. Se trata de uma mulher de 67 anos, que foi diagnosticada em Imperatriz (MA), onde esteve internada em um hospital particular por problemas respiratórios. A prefeitura informou que a mulher está em isolamento domiciliar, e sendo monitorada pelo município.

Com essa nova confirmação, o Tocantins passa a ter 28 casos de Covid-19. A SES informou que como o novo caso não havia sido notificado, não foi possível contabilizá-lo ao boletim. As notificações são registradas até as 17 horas, segundo a Secretaria de Saúde, e a Prefeitura de Tocantinópolis informou o caso por volta das 18h30.

Até a noite desta terça, o Estado possui 17 casos em Palmas, 6 em Araguaína, 1 em Gurupi , 1 em Dianópolis, 1 em Cariri do Tocantins, 1 em Paraíso do Tocantins, e, agora, 1 em Tocantinópolis. O Tocantins continua sendo o único estado brasileiro sem o registro de óbito pela doença, causadora da pademia.