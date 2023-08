Nesta segunda-feira, 7, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), aparece com 924 vagas de emprego em oito cidades no estado. Entre as oportunidades, 32 são para Pessoas Com Deficiência (PCD).

No quadro geral de vagas, são 232 em Palmas; 209 em Araguaína; 79 em Porto Nacional; 112 em Gurupi; 104 em Paraíso; 85 em Taquaralto; 47 em Dianópolis; 23 em Guaraí e uma vaga em Araguatins.

Destaques do quadro geral

Das vagas intermediadas pelo Sine, destacam-se 20 vagas para ajudante de obras, seis para eletricista de instalações e cinco para agente de vendas de serviços.

Em Araguaína, são disponibilizadas 20 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria; dez para vendedor interno e oito para atendente de telemarketing.

Em Gurupi, há 11 vagas para motoristas, duas para ajudante de carga e descarga e duas para atendente de lanchonete.

PCD

Ainda conforme a pasta, destacam-se 10 vagas para pessoa com deficiência na capital. Entre as vagas, seis são para eletricista de instalações e duas para eletricista de linha de transmissão.

Em Araguaína são disponibilizadas um total de 14 vagas, das quais dez são para vendedor interno e uma para atendente de lojas.

Na cidade de Gurupi, são cinco vagas disponíveis: três para empacotador a mão, uma para repositor de mercadorias e uma para atendente de lojas.