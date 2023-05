Redação Jornal do Tocantins

Nesta segunda-feira, 29, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) disponibiliza 882 vagas de emprego em oito cidades no Tocantins. Entre as oportunidades, 2 são exclusivas para pessoas com deficiência.

Conforme a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), das vagas disponíveis para o quadro geral, 319 estão no Sine de Palmas, 160 em Araguaína, 75 em Porto Nacional, 22 em Araguatins, 49 Taquaralto, 82 em Paraíso, 52 Dianópolis, 52 em Guaraí e em 69 Gurupi.

Confira os destaques do quadro geral

Em Palmas destacam-se 20 vagas para auxiliar de linha de produção; 15 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e 20 para vendedor interno

Araguaína: seis para motorista de caminhão-basculante, quatro para vendedor pracista e três para copeiro.

Em Araguatins há 20 vagas para ajudante de queijeiro e em Dianópolis o Sine disponibiliza 15 vagas para trabalhador de fruticultura em geral .

PCD

Ainda de acordo com a pasta, das vagas desta segunda, são duas vagas em Palmas, uma delas para auxiliar de limpeza e a outra para operador de caixa.