Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 19, o Site Nacional de Empregos (Sine) disponibiliza 884 vagas em 9 unidades no Tocantins. Entre as oportunidades, 24 são exclusivas para pessoas com deficiências.

Segundo a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), das vagas disponíveis para o quadro geral 308, estão na unidade de Palmas; 169 vagas, estão no Sine de Araguaína; 98 em Paraíso do Tocantins, 85 em Gurupi, 59 em Porto Nacional, 44 em Guaraí, 33 em Dianópolis e 3 em Araguatins.

Destaques do quadro geral

Em Palmas destacam-se 25 vagas para agente de pesquisa; 10 para promotor de vendas; 8 para operador de caixa; 8 para repositor de mercadorias; 6 para eletricista de instalações e 5 para ajudante de obras.

No município de Araguaína destacam-se 7 para armador de ferros; 5 para ajudante de obras e 4 vagas para pedreiro.

Em Paraíso do Tocantins também se destacam 26 vagas para auxiliar de linha de produção; 4 para motofretista e 4 agente de portaria.

PDC

Em Palmas são 12 vagas disponíveis para PCD, das quais 6 são para eletricista de instalações; 2 para eletricista de linha de transmissão; 1 para auxiliar de estoque; 1 para auxiliar de almoxarifado; 1 para auxiliar administrativo e 1 para assistente administrativo.

Em Araguaina são 5 vagas, entre elas, 2 para vendedor interno; 1 para porteiro; 1 para auxiliar de linha de produção e 1 para atendente de lojas.

Em Taquaralto são 3 vagas: 1 para auxiliar administrativo, 1 para porteiro e 1 para vigilante.

Na cidade de Paraíso do Tocantins, também são disponibilizadas 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Em Guaraí, 1 para vaqueiro e em Gurupi, 1 para empacotador, a mão.