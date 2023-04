Redação Jornal do Tocantins

Nesta terça-feira, 18, o Site Nacional de Empregos (Sine) disponibiliza 656 vagas em 11 unidades no Tocantins. Entre as oportunidades, 19 são exclusivas para pessoas com deficiências.

Segundo a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), das vagas disponíveis para o quadro geral 175, estão na unidade de Araguaína; 167 vagas, estão no Sine de Palmas; 68, em Porto Nacional; 33 vagas, em Taquaralto; 49, em Gurupi; 47 vagas, em Paraíso do Tocantins; 40, em Dianópolis; 37, em Guaraí; e seis vagas, em Araguatins.

Destaques do quadro geral

Em Araguaína destacam-se 21 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais; 10 vagas para motorista carreteiro; seis vagas para vendedor interno; 12 vagas para vendedor pracista; 11 para Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações; três para açougueiro; uma vaga para gerente financeiro; e uma vaga para jardineiro.

Em Palmas destacam-se 18 vagas para empregado doméstico nos serviços Gerais; 14 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações; sete vagas para empregado doméstico arrumador; seis para auxiliar de cozinha; oito para açougueiro; três para auxiliar de limpeza; duas para operador de caixa; e uma vaga para técnico de saúde bucal.

No município de Porto Nacional também se destacam nove vagas para empregado doméstico nos serviços gerais; seis vagas para ajudante de obras; sete para vendedor interno; e uma vaga para soldador.

PDC

Em Araguaína são seis vagas disponíveis para PCD; das quais, uma vaga para Auxiliar de Linha de Produção, uma vaga para Auxiliar Administrativo, uma para Empacotador à Mão, uma para Operador de Caixa, uma para Repositor de Mercadoria e uma para Trabalhador da Avicultura de Postura.

Em Palmas são duas vagas; entre elas, uma vaga para auxiliar administrativo e a outra para Auxiliar de Limpeza.

Em Paraíso são três vagas para auxiliar de linha de produção.

Em Dianópolis são três vagas; sendo uma vaga para auxiliar de limpeza, uma para operador de máquinas fixas em geral e uma para zelador.

Em Gurupi estão disponíveis três vagas para PCD; uma para Empacotador à Mão, uma para Estoquista, e uma para vigilante.

Em Taquaralto há uma vaga para balconista de crediário, e em Guaraí há uma vaga para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.