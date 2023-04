Redação Jornal do Tocantins

Nesta segunda-feira, 24, o Sistema Nacional de Empregos (Sine), plataforma gerida pelo governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), disponibiliza 618 oportunidades de emprego em nove unidades no Tocantins.

No quadro geral de vagas, são 617 oportunidades: 148 vagas em Palmas; 184 em Araguaína; 74 em Porto Nacional; 60 em Gurupi; 42 em Paraíso; 39 em Taquaralto; 36 em Guaraí; 29 em Dianópolis; cinco em Araguatins. Além disso, foi disponibilizada uma vaga para Pessoa Com Deficiência na capital.

Das vagas intermediadas pelo Sine, destacam-se nove ajudantes de obras em Palmas, oito para açougueiro, em Palmas; 12 para ajudante de obras, 10 para motorista carreteiro e 10 para pedreiro em Araguaína. Além de 15 para trabalhador da fruticultura em geral em Dianópolis.

Em relação a vaga destinada à Pessoa Com Deficiência (PcD), a oportunidade é para auxiliar administrativo em Palmas.