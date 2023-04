Nesta segunda-feira, 3, o Site Nacional de Empregos (Sine) disponibiliza 621 vagas em 8 unidades no Tocantins. Entre as oportunidades, 21 são exclusivas para pessoas com deficiências.

Segundo a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), das vagas disponíveis no quadro geral, 191 estão no Site de Palmas, 179 unidades de Araguaína, 61 unidades em Porto Nacional, 22 unidades em Dianópolis, 31 unidades em Guaraí, 41 vagas em Gurupi, 70 unidades em Paraíso, uma em Araguatins e 25 em Taquaralto.

Destaques do Quadro Geral

Em Palmas, destacam-se 10 vagas para copeiro de hospital; oito vagas para auxiliar de expedição e cinco vagas para auxiliar de armazenamento.

Araguaína: 12 vagas para ajudante de obras; 10 vagas para motorista carreteiro; 10 vagas para pedreiro.

PDC

Ainda conforme com a pasta, das vagas desta segunda-feira, uma vaga em Palmas, para auxiliar de limpeza.

Em Araguaína são onze vagas, entre elas, três para auxiliar de linha de produção e duas para auxiliar administrativo.

Em Paraíso: são cinco vagas, entre elas, duas para auxiliar de linha de produção e três vagas de auxiliar de linha de produção.

Na cidade de Dianópolis: duas vagas, uma para operador de máquina e uma para zelador.

No Guarai: uma vaga para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

E em Gurupi: uma vaga para vigilante e uma para zelador.

O diretor do Trabalho da Setas, José Alberto, disse por meio de assessorias que as pessoas interessadas em ocupar as vagas disponíveis precisam estar com seus dados atualizados e devem ficar atentas às capacitações que são ofertadas pela unidade do SINE nos municípios .