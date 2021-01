Vida Urbana Tocantins tem mais de 580 novos infectados e acumula 10,5 mil doentes ativos Estado já registrou 98.787 diagnósticos positivos e 1.338 pacientes óbitos

Tocantins contabilizou 587 novos casos confirmados e quatro novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, 22. Os números são do 313º boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com esses novos casos atualmente são 10.502 pacientes com a doença ativa. Conforme a SES, durante toda a pandemia o Estado acumulou o número de 98....